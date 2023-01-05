Потребности в массовой мобилизации в Украине пока нет, - Резников

Министр обороны Алексей Резников считает, что в Украине пока нет необходимости массовой мобилизации, но планы могут меняться в зависимости от ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В настоящее время продолжается плановая мобилизация, объявленная 24 февраля, отметил министр.

"Мы добираем, мы пополняем, потери тоже, к сожалению, есть, мы восполняем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особенных, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу", – сказал Резников.

Он напомнил, что 24 февраля с начала полномасштабного вторжения в Украине объявлена мобилизация, которая не завершена и предусматривает определенное количество людей, определенное соответствующим законом. "И мы даже не выбрали еще тот стопроцентный потенциал, который там введен", - подчеркнул министр.

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По словам главы Минобороны, мобилизация продолжается в "спокойном режиме", и, как говорит Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, у нас нет нужды в людях такой большой, как у россиян, а есть потребность в оружии, технике, оснащении и т.д.

"Но, конечно, ситуация может на фронте измениться в любой способ и в любой момент, поэтому, в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, президента, ВР и тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, нам нужно увеличивать мобилизацию", - добавил Резников.