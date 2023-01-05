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Суд отпустил под личное обязательство волонтера Довгого, срезавшего граффити Бэнкси в Гостомеле

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Суд отпустил под личное обязательство волонтера Довгого, срезавшего граффити Бэнкси в Гостомеле
Судья Ирпенского городского суда Наталья Карабаза обязала Сергея Довгого не покидать Киев без согласия следователя, прокурора или суда, сообщать их об изменении работы и места жительства и носить электронный браслет.

Это следует из текста решения, с которым ознакомились "Грати", передает Цензор.НЕТ.

2 декабря прошлого года Довгий организовал демонтаж граффити "женщина в противогазе" британского уличного художника Бэнкси со стены разрушенного жилого дома в Гостомеле. Полицейские задержали Сергея и семерых его помощников, когда те собирались погрузить граффити в пикап.

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По результатам искусствоведческой экспертизы "женщину в противогазе" оценили в 9 миллионов 41 тысячу 850 гривен.

30 декабря следователь Бучанского райотдела полиции Дмитрий Дураев сообщил Довгому о подозрении в краже в особо крупных размерах в условиях военного положения. Волонтеру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Свою вину он не признает.

Прокурор Бучанской окружной прокуратуры Киевской области Вадим Павлик просил суд отправить Сергея Довгого под круглосуточный домашний арест.

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Топ комментарии

  • Kozak Palestina
    волонтера? Може мародера? Як то під час війни красти і на волю. То якийсь судовий сюрреалізм. Скільки тому судді заплатили?
  • Sol Invictus 522a166f
    волонтер це тепер броня типу як посвідяченя помічника детутата ... я от на 6000 своїх, а не чужих, грошей ЗСУ допломіг а щось не волонтер і арт-об'єкти не краду
  • Anton Poretskov
    'Занурити' у пікап???

    Цензор, я вас поважаю, але невже ви досі продукуєте новини кацапською, а потім перекладаєте гуглом?
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