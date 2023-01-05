Суд отпустил под личное обязательство волонтера Довгого, срезавшего граффити Бэнкси в Гостомеле
Это следует из текста решения, с которым ознакомились "Грати", передает Цензор.НЕТ.
2 декабря прошлого года Довгий организовал демонтаж граффити "женщина в противогазе" британского уличного художника Бэнкси со стены разрушенного жилого дома в Гостомеле. Полицейские задержали Сергея и семерых его помощников, когда те собирались погрузить граффити в пикап.
По результатам искусствоведческой экспертизы "женщину в противогазе" оценили в 9 миллионов 41 тысячу 850 гривен.
30 декабря следователь Бучанского райотдела полиции Дмитрий Дураев сообщил Довгому о подозрении в краже в особо крупных размерах в условиях военного положения. Волонтеру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Свою вину он не признает.
Прокурор Бучанской окружной прокуратуры Киевской области Вадим Павлик просил суд отправить Сергея Довгого под круглосуточный домашний арест.