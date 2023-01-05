Зеленский – Шольцу: Спасибо за решение предоставить Украине батарею ЗРК Patriot
10 62858
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за предоставление Украине батареи ЗРК Patriot.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Спасибо канцлеру за решение предоставить Украине батарею зенитных ракет Patriot. С учетом ранее поставленной противовоздушной системы IRIS-T и зенитных танков Gepard Германия вносит решающий вклад в перехват всех российских ракет!" - отмечается в сообщении.