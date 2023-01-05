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Зеленский – Шольцу: Спасибо за решение предоставить Украине батарею ЗРК Patriot

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Зеленский – Шольцу: Спасибо за решение предоставить Украине батарею ЗРК Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за предоставление Украине батареи ЗРК Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Спасибо канцлеру за решение предоставить Украине батарею зенитных ракет Patriot. С учетом ранее поставленной противовоздушной системы IRIS-T и зенитных танков Gepard Германия вносит решающий вклад в перехват всех российских ракет!" - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Van-Basten Van-Basten
  • Vik Tor 98802600
    шольц при цьому хотів остаться інкогніто, но... Зе на весь світ подякував)
  • Павло ШОвте
    Головне потім не питати, а чого ж Україна отримала менше підтримки в Європі і чого нас не беруть в ЄС.
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