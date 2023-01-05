Новости • Война

Объявленное Путиным одностороннее прекращение огня - фальшивое и лицемерное, - Мишель

6 22525
Объявленное Путиным одностороннее прекращение огня - фальшивое и лицемерное, - Мишель
Президент Европейского Совета Шарль Мишель назвал лицемерными инициативы России о прекращении огня во время Рождества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть агрессор - Кремль. И жертва - украинский народ. Выведение российских войск - единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня такое же фальшивое и лицемерное, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы", - отметил Мишель в твиттере.

Смотрите также: Путин "ищет кислород" поручением о рождественском прекращении огня в Украине, - Байден. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ще хіба шо в голос не кажуть : путін - *****!!!!
    (але ж думають!!))))
    потвора плюгава... догралась у вяличие и пабедобесиє?! ***** !!!
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • акаб акабіч
    многа хадов ачка
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости