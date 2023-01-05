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Кремль использует Рождество как прикрытие, чтобы ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе, - Зеленский

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Кремль использует Рождество как прикрытие, чтобы ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин надеется использовать так называемое "перемирие", чтобы лучше подготовиться к продолжению войны.

"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе и подогнать поближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение количества потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышку на войне, чтобы продолжить войну с новой силой", – сказал Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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  • Андрій Богатир
    ой, як зелене піdореня заспівало... "просування наших хлопців..." . а ще рік тому, ти зі своїм їbучим дєрьмаком й не знало, які іще перемир'я оголосити: і різдвяне, і весняне, і новорічне, і ... й хлопців наших, ти, зелене тупе падло, відводило назад,й просто кидало напризволяще у муках помирати - пам'ятаєш, зелений непотріб, солдата журавля?! забув, курва?! ти мало б, ******** зелений, бодай у його маленької доньки пробачення попросити...
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