Кремль использует Рождество как прикрытие, чтобы ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин надеется использовать так называемое "перемирие", чтобы лучше подготовиться к продолжению войны.

"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе и подогнать поближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение количества потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышку на войне, чтобы продолжить войну с новой силой", – сказал Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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