Объявление Путиным режима прекращения огня в Украине по случаю Рождества - цинизм, - Госепартамент США

Заявление президента РФ Владимира Путина о якобы объявлении режима прекращения огня в Украине по случаю Рождества цинично и направлено на то, чтобы собраться с силами для новых атак.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С нашей точки зрения, есть одно слово, которое описывает это наилучшим образом – "цинизм". Это в значительной степени цинично, потому что (заявление РФ. – Ред.) появилось всего через несколько дней после того, как Москва провела новогодние атаки против гражданской инфраструктуры Украины", - отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что Россия и раньше последовательно пыталась поражать центры гражданской жизни.

Прайс также напомнил слова госсекретаря США во время итоговой пресс-конференции в прошлом году. Тогда Блинкен высказал прогноз, что россияне будут пытаться использовать любую временную паузу в боях, чтобы отдохнуть, перевооружиться, перегруппироваться и, наконец, атаковать повторно. Потому, продолжил Прайс, нынешнее заявление российского лидера нельзя считать прекращением огня.

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"Если бы Россия действительно серьезно относилась к миру, к прекращению этой войны, она вывела бы свои войска с суверенной территории Украины", - отметил представитель Госдепартамента США