Объявление Путиным режима прекращения огня в Украине по случаю Рождества - цинизм, - Госепартамент США
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С нашей точки зрения, есть одно слово, которое описывает это наилучшим образом – "цинизм". Это в значительной степени цинично, потому что (заявление РФ. – Ред.) появилось всего через несколько дней после того, как Москва провела новогодние атаки против гражданской инфраструктуры Украины", - отметил представитель Госдепа.
Он подчеркнул, что Россия и раньше последовательно пыталась поражать центры гражданской жизни.
Прайс также напомнил слова госсекретаря США во время итоговой пресс-конференции в прошлом году. Тогда Блинкен высказал прогноз, что россияне будут пытаться использовать любую временную паузу в боях, чтобы отдохнуть, перевооружиться, перегруппироваться и, наконец, атаковать повторно. Потому, продолжил Прайс, нынешнее заявление российского лидера нельзя считать прекращением огня.
"Если бы Россия действительно серьезно относилась к миру, к прекращению этой войны, она вывела бы свои войска с суверенной территории Украины", - отметил представитель Госдепартамента США