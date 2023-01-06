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Война в Украине находится в критической точке, Россия не пытается останавливаться, - Байден

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Война в Украине находится в критической точке, Россия не пытается останавливаться, - Байден
Российское вторжение в Украину находится в критической точке. Поэтому важно максимально помогать украинцам противостоять агрессии РФ.

Об этом заявил президент США Джо Байден на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter журналистки Дженнифер Якобс.

"Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", – отметил Байден.

По его словам, Россия не пытается тормозить. Совершенные ими шаги такие же варварские, как и год назад.

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