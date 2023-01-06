Путин объявлением рождественского перемирия хочет перехватить инициативу на поле боя, - ISW
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Заявление президента России Владимира Путина о том, что российские войска проведут 36-часовое перемирие с 6 на 7 января в связи с празднованием Рождества Христова, по мнению военных аналитиков, скорее всего, является информационной операцией, цель которой нанести вред репутации Украины.
Путин мог стремиться обеспечить 36-часовую паузу для российских войск, чтобы предоставить им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критически важных участках фронта.
В ISW отмечают, что такая пауза принесет непропорциональную пользу российским войскам и станет лишать Украину инициативы.
Обоснование Путиным прекращение огня на религиозных основаниях дополнительно усиливает еще одну российскую информационную операцию, которая представит Украину как подавляющую религиозные группы, и позиционирует Путина как "настоящего защитника христианской веры".
Военное информационное пространство российских военных блоггеров отреагировало на объявление о прекращении огня с резким недовольством.
Путин подтвердил свои максималистские цели в Украине во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 января.
Использование режима прекращения огня в качестве информационной операции в сочетании с продолжением пропаганды Путиным максималистских целей в Украине свидетельствует об отсутствии у Путина желания вести реальные переговоры с Украиной.