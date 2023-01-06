Заявлениями о помиловании заключенных Пригожин хочет увеличить вербовку и свое влияние, - ISW

Финансист "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что присоединившихся к "ЧВК" заключенных помиловали. Таким образом, он пытается увеличить свое влияние и политическую власть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

ISW не зафиксировал ни одного официального комментария источника в российском правительстве о том, действительно ли заключенные из "Вагнера" получили эти помилования.

Пригожин, вероятно, обнародовал выдачу документов о помиловании, чтобы отразить это влияние на поддержку продолжающихся усилий, направленных на то, чтобы представить себя центральной фигурой в ультранационалистическом провоенном сообществе. Создавая впечатление, что Пригожин присваивает себе общественное признание за "помилование" этих преступников, он рискует показаться тем, что присваивает себе полномочия, которые действительно имеет только президент РФ Владимир Путин, заявили аналитики.

Пригожин также, вероятно, обнародовал "помилование", чтобы усилить текущую вербовку заключенных и успокоить уже присоединившихся.

"Вагнеру, вероятно, необходимо пополнить свои силы после тяжелых потерь, в основном бывших узников, и Пригожин, вероятно, обнародовал "помилование", чтобы усилить кампанию по вербовке в российских тюрьмах", - отмечают эксперты.

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