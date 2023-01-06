Германия хочет поставить Украине пять дополнительных зениток Gepard, - Spiegel
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Правительство Германии ведет переговоры, чтобы поставить Украине дополнительные зенитки Gepard
Об этом сообщает Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, немецкое правительство ведет переговоры со странами, у которых есть эти зенитки и запас 35-мм боеприпасов для них.
"Договоренности пока нет. Но у Германии есть осторожная уверенность, что в ближайшее время могут поставить пять Gepard в дополнение к 30, которые Украина получила в 2022 году", - говорится в сообщении.