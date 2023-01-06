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Германия хочет поставить Украине пять дополнительных зениток Gepard, - Spiegel

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Германия хочет поставить Украине пять дополнительных зениток Gepard, - Spiegel
Правительство Германии ведет переговоры, чтобы поставить Украине дополнительные зенитки Gepard

Об этом сообщает Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, немецкое правительство ведет переговоры со странами, у которых есть эти зенитки и запас 35-мм боеприпасов для них.

"Договоренности пока нет. Но у Германии есть осторожная уверенность, что в ближайшее время могут поставить пять Gepard в дополнение к 30, которые Украина получила в 2022 году", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Головне навіть не в кількості "Гепардів", а в кількості *********** до них Не сумніваюсь, що в Німеччині наявна десь на консервації технологічна лінія по випуску цих снарядів Розвернуть її у нас і випускать снаряди в Україні
  • U A 03b737e8
    гепарди, пуми, леопарди...люблю котячих
  • Igor Uh
    Писали, що рейн метал наче викупив лінію в Іспанії і монтує. Це ще було в минулому місяці. Тоді прогнозували, що запрацює в перші місяці цього року. Так що ********** будуть.
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