Германия хочет поставить Украине пять дополнительных зениток Gepard, - Spiegel

Правительство Германии ведет переговоры, чтобы поставить Украине дополнительные зенитки Gepard

Об этом сообщает Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, немецкое правительство ведет переговоры со странами, у которых есть эти зенитки и запас 35-мм боеприпасов для них.

"Договоренности пока нет. Но у Германии есть осторожная уверенность, что в ближайшее время могут поставить пять Gepard в дополнение к 30, которые Украина получила в 2022 году", - говорится в сообщении.

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