Российские оккупанты собирают данные о 16-17-летних дончанах и усилили контрразведывательный режим в Луганской области, - Генштаб

Российские оккупанты усилили административный и контрразведывательный режимы в Луганской области, а также начали сбор информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на военный учет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 6 января по поводу российского вторжения.

"По имеющейся информации, с 1 января, в городе Донецк, сотрудники так называемых военных комиссариатов приступили к сбору информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на военный учет.

В связи с высокой эффективностью средств огневого поражения сил обороны, в городе Старобельск Луганской области противник усилил административный и контрразведывательный режимы. Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей пригорода Бахмута оккупанты вывезли в Ростов на фильтрацию, - Центр национального сопротивления