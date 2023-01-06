Новости • Агрессия России против Украины

РФ хочет перемирия, чтобы продолжать убивать украинцев новыми силами, - министр обороны Литвы Анушаускас

1 2826
РФ хочет перемирия, чтобы продолжать убивать украинцев новыми силами, - министр обороны Литвы Анушаускас
Путин приказал Шойгу объявить рождественское перемирие, чтобы отдохнуть, а затем убивать украинцев новыми силами.

Об этом в своем Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ.

"Путин приказывает Шойгу объявить рождественское перемирие, иначе убийцы устали и хотят отдохнуть день. Они хотят рождественского перемирия, чтобы продолжать убивать украинцев в их же стране новыми силами", - написал Анушаускас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль использует Рождество, как прикрытие, чтобы ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе, - Зеленский

ТОП-новости

все новости