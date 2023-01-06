РФ хочет перемирия, чтобы продолжать убивать украинцев новыми силами, - министр обороны Литвы Анушаускас
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Путин приказал Шойгу объявить рождественское перемирие, чтобы отдохнуть, а затем убивать украинцев новыми силами.
Об этом в своем Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ.
"Путин приказывает Шойгу объявить рождественское перемирие, иначе убийцы устали и хотят отдохнуть день. Они хотят рождественского перемирия, чтобы продолжать убивать украинцев в их же стране новыми силами", - написал Анушаускас.