Общие боевые потери РФ с начала войны – около 110 250 человек (+530 в сутки), 3064 танка, 285 самолетов, 272 вертолета, 2059 артсистем, 6124 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 6 января 2023 года составляют примерно 110 250 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 110 250 (+530) человек ликвидировано,
танков - 3064 (+23) ед,
боевых бронированных машин - 6124 (+16) ед,
артиллерийских систем - 2059 (+8) ед,
РСЗО - 431 (+5) ед,
средства ПВО - 215 (+0) ед,
самолетов - 285 (+1) ед,
вертолетов - 272 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),
крылатые ракеты – 723 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4797 (+38) ед,
специальная техника - 182 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.