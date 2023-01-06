12 тыс. военных ВСУ прошли обучение за границей. Каждый четвертый – в США, - Пентагон
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С апреля 2022 года обучение за границей прошли 12 тыс. солдат и офицеров за силу. Каждый 4 из них учился в Соединенных Штатах.
Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если смотреть в целом на международные усилия по подготовке украинских сил, то я бы оценил количество прошедших подготовку примерно в 12 тысяч человек, включая тех, кто проходил коллективное обучение в других странах", - заявил Райдер.
По его словам, через несколько недель стартует подготовка украинцев на батальонном уровне. Ежемесячно будут учиться около 500 человек.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, также Райдер анонсировал обучение украинских военных работе с системой противоракетной обороны (ПРО) "Patriot" в США.