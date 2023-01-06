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Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские "триколоры" и бывшие склады оккупантов, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ривненской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, на территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и русская символика.

"В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений). Кроме того, на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных группировок РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ.

Во время освобождения Херсона клирик скрылся вместе со своими российскими "кураторами" на левом берегу Днепра.

По данным СБУ, в результате обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области обнаружены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук.

А в Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии "ОПЗЖ" и других антиукраинских материалов.

Все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу. После этого будут совершаться другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Мероприятия проводили сотрудники СБУ Херсонской, Кировоградской, Ривненской и Днепропетровской областей.

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Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 01
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 02
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 03
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 04
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 05
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 06
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 07
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 08
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 09
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 10
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 11
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 12
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 13

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бо рпц ніколи церквою не була-це фсбшна секта...
  • Анатолий Та Ольга Панасюк
    Це тільки вершина "айсберга", глибше треба "копати".
  • Чайка Київ


    Петро Порошенко

    У цей день, рівно 4 роки тому звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми були з Богом! Православна Церква України отримала Томос від Вселенського Патріарха.
    Створення автокефальної Православної Церкви України - запорука нашої незалежності. Це - основа основ нашої духовної свободи. Ми розірвали пута, які прив'язували нас до москви з її фантазіями про Україну як канонічну територію рпц. І сьогодні маємо завершити розпочате раз і назавжди.
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