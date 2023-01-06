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Российский пропагандист Касема задержан в Латвии за шпионаж

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Российский пропагандист Касема задержан в Латвии за шпионаж
В Латвии задержан шеф-редактор пропагандистского российского СМИ Sputnik Литва Марата Касема.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Касема подозревают в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ и шпионаже. Суд избрал меру заключения в виде содержания под стражей. Пропагандисту грозит до 20 лет лишения свободы, он отправлен в Рижскую Центральную тюрьму.

Касем является гражданином Латвии, но уже несколько лет живет и работает в Москве. В Латвию он вернулся 30 декабря по семейным обстоятельствам.

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На задержание и арест пропагандиста отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Касем якобы заявлял о преследовании со стороны властей Балтийских стран за профессиональную деятельность.

Топ комментарии

  • Serhiy Tokolov
    Цього разу манька не збрехала, його (сексота гебешного) затримали за професійну діяльність
  • stavr
    чурбан за сруццкій мір ось все що потрібно знати про лапотніків
  • Zalet
    повернувся 30 грудня за сімейними обставинами - косит от ПТУ в Макеевке патриот
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