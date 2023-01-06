Среди оккупантов усиливается напряжение из-за неравномерного распределения БК и мест расположения личного состава, - Центр национального сопротивления

Вагнеровцы и кадыровцы забирают своим наемникам лучшие здания для размещения своего личного состава на ТОТ и стали получать снаряжение в приоритете над мобилизованными ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Уничтожение большого количества мобилизованных в одном из помещений ПТУ в Макеевке на мгновение вырвало российское общество из их пропагандистского мира и усилило напряжение между Генштабом врага и фаворитами Путина - Пригожина и Кадырова.

Дело в том, что именно наемникам ЧВК "Вагнер", в которую Пригожин вербует заключенных и кадыровцам, фактически контролирующим захваченные земли Донбасса, предоставляются лучшие помещения для поселения рядового состава. Так как именно их с Пригожиным протеже Сергей Суровикин является командующим объединенными силами РФ в наступлении на Украину", - говорится в сообщении.

В то же время мобилизованные получают БК и помещения по остаточному принципу. Именно вагнеровцев обвиняют военные врага в потерях в Макеевке, потому что помещение ПТУ находилось на пустыре и было "легкой мишенью" для ВСУ, чем последние и воспользовались.

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Ботоферма Пригожина начала ответную массированную атаку на Шойгу и Герасимова, обвиняя мобилизованных в том, что их позиции были замечены из-за использования мобильных, а следовательно их смерть является следствием непрофессионализма военных. В то же время Пригожин проводит атаку на командование врага благодаря постановочному видео, обвиняющему ВС РФ в недостаточном обеспечении его наемников снарядами.

Хотя солдаты ВС РФ наоборот жалуются, что именно вагнеровцы получают снаряды по приоритету, потому что Пригожин спешит взять Бахмут и окончательно укрепить свою власть. А от его власти зависит карьерное продвижение Суровикина.

"Свои интересы в атаке на командование на ВС РФ, а именно на Шойгу и Герасимова, имеет и Кадыров. Однако пока глава оккупационной администрации Ичкерии потерял медийность и его наемники больше сконцентрированы над сохранениями контроля потоков грабежа Донбасса. Но даже не принимая активное участие в боевых действиях, его подчиненные имеют лучшее обеспечение, чем кадровые российские военные.

Заметим, сами вожди наемников тоже не спешат посещать зону боевых действий. Пригожин больше уделяет внимание посещению моргов и госпиталей в окружении охраны, а Кадыров общению в соцсетях. Это уже факт внутреннего напряжения внутри наемников", - отмечают в ЦНС.

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