В Украине ликвидировано по меньшей мере 539 мобилизованных россиян. Это кроме тех, что были убиты в Макеевке, - росСМИ

Российская служба ВВС, издание "Медиазона" и команда волонтеров совместно подсчитали, что на 6 января в Украине ликвидировано 539 мобилизованных россиян. Эта цифра не включает попавших под удар по расположению сил РФ в Макеевке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую службу BBC.

Журналисты отметили, что опираются только на официально подтвержденные сообщения о ликвидации. Поэтому они сами считают, что в их перечне дважды меньше имен ликвидированных, чем реально похоронено в России.

Подтвержденные потери армии РФ они оценивают в 11 009 солдат и офицеров, реальные - по меньшей мере в 22 тыс. Общие безвозвратные потери, включающие ликвидацию, ранение и пропажу без вести, журналисты оценивают по меньшей мере в 99 тыс. человек.

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"На основе открытых данных нам удалось установить имена 500 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины, начиная с октября. Еще 39 умерли на территории России - чаще всего, как утверждается, из-за проблем с сердцем, в результате несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем", - пишут журналисты.

Также растет количество россиян, умирающих на пунктах сбора для мобилизованных. За последние две недели известно о трех случаях смерти в центрах подготовки мобилизованных на территории России.

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Они отмечают, что реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше. Во многих официальных сообщениях о смерти солдат и офицеров не указан их статус - контрактник, доброволец или мобилизованный.

Как рассказывают сами мобилизованные, их подразделения продолжают нести существенные потери по ряду причин. Среди них: интенсивные и точные артиллерийские обстрелы со стороны Украины, плохая координация действий разных отрядов российских военных, проблемы со связью и картами, а также недостаточная подготовка.