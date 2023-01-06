В Украине ликвидировано по меньшей мере 539 мобилизованных россиян. Это кроме тех, что были убиты в Макеевке, - росСМИ
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую службу BBC.
Журналисты отметили, что опираются только на официально подтвержденные сообщения о ликвидации. Поэтому они сами считают, что в их перечне дважды меньше имен ликвидированных, чем реально похоронено в России.
Подтвержденные потери армии РФ они оценивают в 11 009 солдат и офицеров, реальные - по меньшей мере в 22 тыс. Общие безвозвратные потери, включающие ликвидацию, ранение и пропажу без вести, журналисты оценивают по меньшей мере в 99 тыс. человек.
"На основе открытых данных нам удалось установить имена 500 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины, начиная с октября. Еще 39 умерли на территории России - чаще всего, как утверждается, из-за проблем с сердцем, в результате несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем", - пишут журналисты.
Также растет количество россиян, умирающих на пунктах сбора для мобилизованных. За последние две недели известно о трех случаях смерти в центрах подготовки мобилизованных на территории России.
Они отмечают, что реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше. Во многих официальных сообщениях о смерти солдат и офицеров не указан их статус - контрактник, доброволец или мобилизованный.
Как рассказывают сами мобилизованные, их подразделения продолжают нести существенные потери по ряду причин. Среди них: интенсивные и точные артиллерийские обстрелы со стороны Украины, плохая координация действий разных отрядов российских военных, проблемы со связью и картами, а также недостаточная подготовка.