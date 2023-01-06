Подавляющее большинство украинцев убеждены, что власть не пойдет на компромиссы с РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство (84%) считают, что власти не собираются и не пойдут на такие компромиссы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 4-27 декабря 2022, сообщает Цензор.НЕТ.

С сентября по декабрь 2022 года среди украинцев стало немного больше тех, кто считает, что власти готовы пойти на неприемлемые компромиссы из РФ (с 5% до 7%), но при этом все равно абсолютное большинство (84%) украинцев сохраняют убежденность, что власти не собираются и не пойдут на такие компромиссы (в сентябре было 87%).

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Также только 15% украинцев верят, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина проводила переговоры с РФ. Так же было и в сентябре прошлого года. В то же время с 73% до 76% стало больше тех, кто считает, что Запад продолжает оказывать поддержку Украине и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

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Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 2005 респондентов из всех регионов Украины, кроме Крыма. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для близких к 50% показателей и 1,1% - для близких к 5% показателей, однако в условиях войны добавляется систематическое отклонение. При этом результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.