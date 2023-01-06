За прошедшие сутки россияне убили 9 гражданских, еще 11 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА
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Российские военные за прошедшие сутки убили в Украине 9 гражданских, еще 11 человек получили ранения.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"По данным областных военных администраций в Донецкой области - 1 погибший, 3 раненых, в Запорожской области - 2 погибших, 3 раненых, в Харьковской области - 1 раненый, в Херсонской области - 6 погибших, 4 раненых", - говорится в сообщении.