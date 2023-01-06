Путин по-прежнему не желает проводить переговоры с Украиной, - ISW

Президент РФ Владимир Путин подтвердил свои максималистские цели в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, что свидетельствует о реальном отсутствии у него намерений вести с Украиной переговоры.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW) за 5 января, передает Цензор.НЕТ.

Путин, как отмечают аналитики, заявил, что Москва остается открытой для переговоров с Киевом, пока такие переговоры "учитывают новые территориальные реалии". "Учет "территориальных реалий" в контексте переговоров означает принуждение Украины к уступкам, прямо подрывающим ее территориальный суверенитет. Секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил 5 января, что нет никаких признаков того, что амбиции Кремля изменились. Использование прекращения огня как информационной операции в сочетании с длительной пропагандой Путиным максималистских целей в Украине продолжает свидетельствовать о том, что у Путина нет никакого желания проводить переговоры с Украиной", - подчеркивают в ISW.

Также аналитики отмечают, что Путин постоянно соглашается и поддерживает милогеров, регулярно использующих откровенно геноцидные высказывания и призывающих к безудержным военным действиям, ясно доказывающим его намерения в этом направлении.

"До тех пор, пока Путин продолжает выделять таких экстремистов, будет понятно, что он не намерен отказываться от своих максималистских целей", - отмечается в сводке.

В ISW сообщили, что российские силы в четверг продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременной в Луганской области. По данным аналитиков, российские силы утверждали, что украинские силы продолжали контрнаступательные операции в этом районе.

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Сообщается, что украинские силы провели успешную контратаку, в то время как российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута Донецкой области и западнее Донецка.

Российские войска в четверг продолжали действовать диверсионно-разведывательными группами на реке Днепр и укреплять позиции в левобережной части Херсонской области.