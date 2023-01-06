Новости • Агрессия России против Украины

Из-за понижения температуры потребление электроэнергии продолжает расти, - "Укрэнерго"

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Из-за понижения температуры потребление электроэнергии продолжает расти, - "Укрэнерго"
Вчера, 6 января, из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 6 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного понижения температуры.

Для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях Украины установлены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. В частности, вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое в настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе и самой мощной – Запорожской АЭС.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Яке зниження? Надворі +7.
  • 5 копійок
    "через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС. Джерело: https://censor.net/ua/n3391623"

    А хто здав без бою ЗАЕС сподіваючись зазирнути ***** вглаз?
  • Oleg Iskra 14887c2d
    Яке зростання, на вулиці плюсова температура, який дефіцит якщо третина населення виїхала, а найбільш енергозатратна промисловість знаходиться на окупованих та прифронтових областях та не працює. На Західній Україні не має значних пошкоджень леп , 2 АЕС, Дністровська ГЕС, але відключень більше ніж в територіях під обстрілами. Чому такі важливі у воєнний час підприємства як обленерго досі не націоналізовані та знаходяться в руках колоборантів та орків ?
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