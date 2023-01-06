УПЦ МП заявила, что у Епифания нет разрешения на службу в Лавре. Говорят, это "силовой захват". ВИДЕО
Соответствующее заявление опубликовано на сайте УПЦ МП, сообщает Цензор.НЕТ.
В УПЦ МП ссылаются на встречу и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника с "представителями священноначалия и братии Лавры", состоявшейся 5 января.
"О.В. Рудник заявил, что никаких обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны ПЦУ не поступало, так же в заповедник не поступало и никаких распоряжений по этому поводу, а о намерении руководителей этой конфессии находиться 7 января в Успенском соборе ему не известно, потому подтвердить такую информацию он не может", - говорится в сообщении.
В подтверждение своих слов в УПЦ МП опубликовали видео, на котором Рудник на вопрос о богослужении Епифания говорит: "Ни официального обращения, ни неофициального обращения от ВТО я не получал. Никаких распоряжений по этому поводу я не получал по состоянию на данный момент (вечер 5 января). - Ред.)" и крестится, чтобы подчеркнуть правдивость своих слов.
В УПЦ МП намерение Епифания провести богослужение 7 января в Успенском соборе на территории Лавры назвали "попыткой силового захвата… собора путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества".
УПЦ МП также обвинила все СМИ, опубликовавшие заявление с официального сайта ПЦУ, в том, что они якобы не проверили эту информацию, а "наполнили информационное пространство очередным фейком от "ПЦУ"".
Напомним, ранее ПЦУ сообщила, что предстоятель церкви митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.