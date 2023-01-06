Большинство российских военных вздохнули с облегчением, когда Украина отказалась прекращать огонь на Рождество, - Медведев

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев взорвался оскорблениями в адрес украинцев и европейцев из-за скептического отношения к предложению российского диктатора Путина о прекращении огня на Рождество.

Обиды и возмущение Медведев выразил в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что украинцам "была протянута рука христианского милосердия". Но когда они отказались, "большинство наших военнослужащих, участвующих в СВО, спокойно выдохнули", - пишет он.

По словам Медведева, ему жаль тех людей, которые якобы не смогут сходить в церковь из-за отказа Украины.

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За отказ Медведев обозвал украинцев "свиньями", "не имеющими никакой веры и врожденного чувства благодарности". Не сдерживая себя, замглавы Совбеза РФ заявил, что украинцы "понимают только грубую силу".

Также Медведев начал оскорблять европейских политиков, не оценивших предложение Путина. В частности, реагируя на слова главы МИД Германии Анналены Бербок, что если бы Путин стремился к миру, он бы вернул солдат домой, Медведев заявил, что "наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский считает, что провозглашением "перемирия" Путин пытается остановить продвижение украинских войск на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез. Секретарь СНБО Алексей Данилов называет слова Путина о перемирии ложью и лицемерием.

Также скептицизм по поводу перемирия выразили ряд мировых политиков - в частности, президент США Джо Байден, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок президент Европейского Совета Шарль Мишель и министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.