Янушевич о последствиях обстрела пожарного подразделения в Херсоне: Один спасатель погиб, четверо ранены
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, один спасатель погиб, еще четверо получили ранения. Один пожарный - в тяжелом состоянии, трое - среднем. Их госпитализировали в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.
"Также россияне атаковали и жилой дом рядом с пожарной частью. Не смотря на то, что спасатели сами попали под обстрел, они сразу отправились ликвидировать пожар. Так называемое российское "рождественское перемирие" - это бабушка, которая накануне Рождества попала под обстрел в собственном доме, это семья спасателя, которая не дождется возвращения своего Героя, это четверо спасателей, которые встретят Рождество в больнице", - отмечает Янушевич.
"россияне - проклятые и жалкие террористы, прикрываясь верой, убивают и калечат наших людей. Не забудем! Международный трибунал и кара Божья ждут этих нелюдей!", - добавляет он.