БМП Marder от Германии поступят в Украину в первом квартале года, - депутат Бундестага Шмид

После обещания Германии поставить Украине БМП Marder для противостояния российскому вторжению депутат правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Нильс Шмид назвал конкретные цифры и сроки.

Об этом он сказал в эфире rbb24 Inforadio, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы предполагаем, что бундесвер сможет обойтись примерно без 40 таких машин или что он сможет использовать промышленные запасы. Украинцам потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с ними, но мы сможем поставить это оружие в первом квартале этого года", - сказал Шмид, который является представителем парламентской фракции СДПГ по внешней политике.

Шмид также отверг упреки, что решение было принято только сейчас. По его словам, Германия проводила тесную координацию с партнерами по Альянсу.

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"Мы еще далеко не устали поддерживать Украину", - сказал Шмид, уточнив, что на поставки оружия нет табу, но они должны быть ответом на обострение войны и НАТО нельзя втягивать в войну.