Новости • Агрессия России против Украины

Бывшего правоохранителя из Волчанска, который передавал оккупантам информацию об украинских патриотах, будут судить по госизмене

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Бывшего правоохранителя из Волчанска, который передавал оккупантам информацию об украинских патриотах, будут судить по госизмене
Во время оккупации Волчанска бывший полицейский офицер громады сектора по взаимодействию с громадами отдела превенции Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области перешел на сторону врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

"Хорошо зная местное население, он предоставлял оккупантам информацию о местах проживания участников АТО, проукраинских местных жителей, а также сотрудников полиции, у которых осталось табельное огнестрельное оружие.

Чтобы поддержать боеспособность российских захватчиков, экс-правоохранитель снабжал их горюче-смазочными материалами и запчастями к автомобилям", - говорится в сообщении.

Обвиняемый объявлен в розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала предателя, помогавшего россиянам строить блокпосты на оккупированной части Харьковщины. ФОТО

Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Дуже зручно писати - "колишній".
    В який момент він став "колишнім правоохоронцем"?
    Яким числом зареєстровано наказ про його звільнення з МВС?
    23 лютого?
    Чи багато ще таких "колишніх правоохоронців", зокрема, у тих обласних центрах, куди кацапи не дійшли?
    Запоріжжя, Миколаїв, Харків, Дніпро, Одеса?
    Багато гівна ще вичищати...
  • Rhodesian
    не на часи, - можно выйти на величайшего...
  • Vadim Smirnoff
    А не слишком ли много мусоров стали предателями? Может пора ублюдка авакова взять за яйца?
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