Бывшего правоохранителя из Волчанска, который передавал оккупантам информацию об украинских патриотах, будут судить по госизмене
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Во время оккупации Волчанска бывший полицейский офицер громады сектора по взаимодействию с громадами отдела превенции Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области перешел на сторону врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.
"Хорошо зная местное население, он предоставлял оккупантам информацию о местах проживания участников АТО, проукраинских местных жителей, а также сотрудников полиции, у которых осталось табельное огнестрельное оружие.
Чтобы поддержать боеспособность российских захватчиков, экс-правоохранитель снабжал их горюче-смазочными материалами и запчастями к автомобилям", - говорится в сообщении.
Обвиняемый объявлен в розыск.