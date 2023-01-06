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США могут передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow, - Politico

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США могут передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow, - Politico
Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут впервые передать Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным издания, Украина получит ракеты наземного базирования с радиолокационной наводкой, предназначенные для перехвата самолетов или крылатых ракет. Собеседники Politico говорят, что военным ВСУ удалось переоборудовать свои зенитно-ракетные комплексы "Бук" советского производства под пуски Sea Sparrow. Количество ракет и их точная модификация пока неизвестны.

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Наземный вариант Sea Sparrow сейчас имеет на вооружении только Тайвань. Военно-морские силы США и близкие союзники используют корабельную версию.

Также источники Politico говорят, что согласие Штатов и Германии передать Украине боевые машины пехоты открывает путь к предстоящим поставкам танков Abrams и Leopard.

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RIM-7 Sea Sparrow ("Морской воробей") – управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, разработанная в начале 1960-х.

Характеристики Sea Sparrow:

  • Масса – около 230 килограмм
  • Длина – 3,64 метра
  • Диаметр – 0,203 м
  • Размах крыльев – 1,02 м
  • Максимальная дальность стрельбы – 20-30 километров.
  • Максимальная высота поражения – 15 240 м
  • Боевая часть - осколочно-фугасная WDU-27/B
  • Масса БЛ – 40,5 кг.
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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Мои поздравления фашистским летчикам.... Хорошего настроения вам и вашим будущим вдовам....
  • mrSmith
    Та вони вже навчилися ефективно боротися з нашими ЗРК!
    Самим простим і ефективним способом з усіх можливих: перестали літати!
  • mrSmith
    Все добре що кацапів вбиває.
    Від жалюгідного белькотіння столтенберга про «високу ціну яку заплатить Росія у разі ескалації», до IRIS, Patriot, Bradley, Caesar, SEA Sparrow, Pzh-2000, Sea King, TOW, Stinger, M270, M142, Hawk, Avenger, Javelin!
    Світ змінився і продовжує змінюватися, як би того не хотіли кацапи і підкацапники, що тявкають про «світ втомився»!

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