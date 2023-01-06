Президент Венгрии Новак единственная из западных лидеров похвалила "перемирие" от Путина

Президент Венгрии Каталин Новак поддержала предложение Кремля о прекращении огня в связи с празднованием частью православных верующих Рождества как "шаг к миру".

Об этом она написала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пусть анонсированное прекращение огня на православное Рождество будет шагом к миру", - наметила свою позицию Каталин Новак.

В комментариях многие пользователи ответили ей новостями об очередной воздушной тревоге в Украине, утреннем обстреле Херсона, продолжении тяжелых боев под Бахмутом.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский считает, что провозглашением "перемирия" Путин пытается остановить продвижение украинских войск на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез. Секретарь СНБО Алексей Данилов называет слова Путина о перемирии ложью и лицемерием.

Также скептицизм по поводу перемирия выразили ряд мировых политиков - в частности, президент США Джо Байден, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, президент Европейского Совета Шарль Мишель и министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.