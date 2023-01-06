Зеленский предложил премьеру Японии Кишиду принять участие в реализации формулы мира
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисиду.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравил Премьер-министра Японии Фумио Кисиду с началом председательства Японии в G7. Поблагодарил его страну за мощные генераторы и трансформаторы, которые помогут сотням тысяч украинцев оставаться в тепле и со светом. Пригласил принять участие в реализации формулы мира", - говорится в сообщении.