Заповедник "Лавра" получил запрос и предоставил разрешение на проведение ПЦУ рождественского богослужения, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко раскрыл детали получения Православной церковью Украины разрешения на проведение рождественского богослужения в Киево-Печерской Лавре.

Об этом он написал в телеграме. Аналогичный текст размещен и на сайте Минкульта, сообщает Цензор.НЕТ.

Ткаченко сообщил, что 5 января состоялось заключительное заседание комиссии по приему передачи Успенского собора и Трапезной церкви в государственное учреждение. Во время заседания членом комиссии от монастыря А. Кононец был задан вопрос и.о. генерального директора заповедника Александра Рудника относительно наличия запросов от ВЦУ и разрешения на проведение богослужений в Успенском соборе.

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Рудник ответил, что по состоянию на 11:41 в тот день запросов и распоряжений о проведении богослужений ПЦУ не поступало.

Но уже во второй половине дня поступило обращение от управления Киевской митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года.

"Рассмотрев обращение и учитывая разрешение МКИП, заповедником было дано разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение", - пояснил Ткаченко.

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Напомним, ранее Украинская православная церковь Московского партиархата заявила, что Православная церковь Украины не имеет права совершать рождественское богослужение на территории Киево-Печерской Лавры. При этом в УПЦ МП ссылались на слова и. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника. После этого сам Рудник заявил, что информация устарела, а ВТО обратилась к нему с запросом на проведение богослужения и получила такое разрешение, о чем был заключен договор.