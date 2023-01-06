В Черкассах демонтируют советский знак в форме звезды

Топонимическая комиссия Черкасского городского совета приняла решение о демонтаже знака в форме звезды, расположенном в сквере Сержанта Смирнова.

Об этом сообщили в городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия проголосовала за снос этого знака и дала поручение департаменту ЖКК провести демонтаж. Петицию по сохранению этого знака комиссия не поддержала", - говорится в сообщении.

Также в горсовете сообщили, что за 2022 год в Черкассах переименовали 112 улиц, переулков и скверов, а также снесли памятник Максиму Горькому и мемориальную доску в честь 50-летия Октября.

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"Мы за год вдвое превысили результаты работы своих предшественников, плюс приняли те решения, которые долго ждали своего принятия. В своей работе наша топонимическая комиссия руководствовалась известным изречением Вячеслава Чорновила: "Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?", - сказал глава комиссии Сергей Тищенко.