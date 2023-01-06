Государство будет расследовать незаконное строительство на территории нижней Лавры и Почаева, - "слуга народа" Кравчук
Об этом в интервью "ЧЕСТНО" сказала депутат СН, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной политики ВР Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Она предположила, что ПЦУ получит разрешение на проведение богослужений в Трапезном и Успенском храмах Киево-Печерской Лавры. "По меньшей мере путем разовых предписаний, насколько я знаю о долгосрочной передаче храмов какой-либо из религиозных организаций пока речь не идет", - уточнила Кравчук.
"Сложнее вопрос – объекты нижней Лавры, которая во времена Януковича и Азарова была отдана в бессрочную аренду. А также Почаевская лавра, где аренда до 2052 года. В договоре так прописано, что фактически государство не может инициировать расторжение договора даже в судебном порядке. Выходом может быть проверка на соблюдение охраны законодательства, ведь не секрет, что строительство на территорий лавр шло полным ходом", - пояснила она.
Именно поэтому, по словам Кравчук, в указе президента о введении в действие решения СНБО о деятельности религиозных организаций есть пункт о проведении проверок и прояснении ситуации с государственным имуществом.
"Депутаты давно интересовались у правоохранительных органов, где уголовные дела, подозрения и т.д. И я очень рада, что СБУ в последнее время активно работает, потому что там есть над чем работать. Каждый обыск – это сплошной "русский мир", портреты гундяевых, российские паспорта и куча наличных денег в сейфах", - сказала нардеп.
Кравчук добавила, что речь идет об очень чувствительной сфере, и важно не допустить шагов, которые могли бы загнать религиозные общины в подполье и перевести в дискурс о страданиях за веру.