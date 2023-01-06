В течение недели морпехи уничтожили 82 оккупантов, 36 артсистем, 1 пункт управления и 1 хранилище с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА

Подразделения ВМС ВС Украины в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"За прошедшую неделю наши военные уничтожили: личного состава - 82 оккупанта, артиллерийских систем - 36 единиц, 1 миномет, 1 пункт управления и 1 хранилище с боеприпасами", - говорится в сообщении.

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