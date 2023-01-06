Папа Франциск поздравил православных с Рождеством и призвал к конкретным шагам ради мира в Украине

Папа Римский Франциск поздравил с Рождеством верующих православных церквей и католиков восточных обрядов и призвал к конкретным шагам по достижению мира в Украине.

О православном Рождестве понтифик говорил в речи после молитвы "Ангел Господень", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

"Особым образом направляю это поздравление братьям и сестрам многострадального украинского народа. Пусть же рождение Спасителя вселит утешение, вселит надежду, вдохновит конкретные шаги, которые смогут наконец привести к прекращению боев и миру. Молимся много за Украину и за мир", - сказал он.

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