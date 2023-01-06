OSINT-аналитики обнаружили в смартфонах украинцев 33 приложения, которые разработаны РФ и Беларусью и работают на врага

OSINT-аналитики обнаружили, что 33 приложения из 360 исследованных являются опасными в смартфонах украинцев и фактически работают на РФ и Беларусь в Украине и ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Укринформу в Гааге руководитель разведывательного агентства Molfar Артем Старосек.

"Было исследовано 360 (8 категорий по 45) самых популярных приложений и игр IOS и Android. Из них 33 оказались опасными, поскольку созданы или принадлежат компаниям из российской федерации или республики беларусь", – рассказал Старосек.

Он отметил, что опасны приложения, которые передают частные данные пользователей силовым структурам российской федерации, а неэтичными — с просмотром рекламы (для бесплатных приложений) или прямой оплатой услуг при использовании приложений.

По его словам, среди потенциально опасных для Apple и Android есть платные и бесплатные приложения, среди которых, в частности, мобильные приложения для планирования платежей, изучение иностранных языков, игры.

Старосек также рассказал, что в ходе исследования устанавливалась страна, к которой относили приложение. Например, если компания зарегистрирована на Кипре, но большинство разработчиков в россии – это российская компания. А если компания создана в России, но все ее члены покинули страну-террористку и переехали в Польшу, она в исследовании получала статус польской.





"Причина та же – налоги. Платить налоги в Польше это нормально, платить налоги в российской федерации – значит, финансировать террористов", - сказал CEO Molfar.

Он добавил, что над исследованием приложений команда, состоявшая из трех OSINT-специалистов, работала неделю. В общей сложности компания Molfar насчитывает 50 штатных работников, среди которых 35 – ресерч-аналитики, а OSINT-сообщество основанное Molfar, насчитывает 200 волонтеров и более 20000 подписчиков в Телеграме.

Читайте также: С помощью приложения "єППО" впервые была сбита российская крылатая ракета

"Мы активно сотрудничаем с государственными органами в контексте противодействия стране-террористу, а также обучаем OSINT и HUMINT. Что касается непосредственно темы расследования, материалы уже есть в ГУР и Минцифры", – рассказал CEO Molfar о команде.

Он также подчеркнул, что очень важно постоянно напоминать украинцам о важности информационной гигиены и не дать врагу проникнуть во все сферы жизни украинцев.

Полный список приложений можно найти по ссылке .