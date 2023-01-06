Эстонская разведка считает, что Путин готовится объявить новую волну мобилизации после Рождества, но фактически этот процесс не прекращался и после формального завершения первой волны.

Об этом заявил руководитель центра разведки Вооруженных сил Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Есть признаки того, что в некоторых регионах РФ приготовления ко "второй волне" уже происходят - так, например, известно, что в Краснодарском крае типографии поступил заказ на печать 5000 повесток. "На следующей неделе появится ясность, начнется ли эта вторая волна мобилизации и как это будет происходить", - отметил Гросберг.

Разведчик отметил, что, вопреки распространенным представлениям, процесс мобилизации не останавливался и после заявленного завершения первой волны - за исключением регионов, где военкоматам удалось собрать столько людей, сколько планировалось. Эти около 300 тысяч резервистов уже прошли или еще проходят подготовку и в ближайшие 1-2,5 месяца будут переброшены к границам с Украиной или непосредственно на фронт. Если со второй волной подход будет подобным, новые призванные окажутся на фронте ориентировочно в марте-апреле.

Полковник прокомментировал также предложение рождественского "перемирия" от Путина, отметив, что разведка Эстонии видит в этом информационно-психологическую операцию. "Россия пытается продемонстрировать свою щедрость и готовность к миру, но реальная цель этого "мира" - лишь выиграть время и перегруппировать силы", - отметил он.

Как сообщалось, в Минобороны Эстонии предполагают, что призванные во второй волне мобилизации россияне будут иметь еще худшую подготовку, чем резервисты первой волны.

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