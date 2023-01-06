Турция выступает против превращения Черноморского региона в зону стратегического противостояния, - министр обороны Акар

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара хочет добиться долгосрочного мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам министра, Анкара прилагает усилия, чтобы приблизить мир в Украине. Он отметил, что Турция выступает против превращения Черноморского региона в зону стратегического противостояния.

Акар подчеркнул, что его страна стремится к прекращению огня и долгосрочному миру в Украине.

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