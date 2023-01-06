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Турция выступает против превращения Черноморского региона в зону стратегического противостояния, - министр обороны Акар

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Турция выступает против превращения Черноморского региона в зону стратегического противостояния, - министр обороны Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара хочет добиться долгосрочного мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам министра, Анкара прилагает усилия, чтобы приблизить мир в Украине. Он отметил, что Турция выступает против превращения Черноморского региона в зону стратегического противостояния.

Акар подчеркнул, что его страна стремится к прекращению огня и долгосрочному миру в Украине.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Потопить кацапские лоханки и в Черноморском регионе тихо и спокойно.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Він зазначив, що Туреччина виступає проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння. а де ж Ви були прорашистські турецькі холуї, коли рашист з 2014 року перетворював Чорноморський регіон для майбутньої війни з Україною.окупувавши попередньо український Крим.???
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    То розбомбіть кацапський флот, і ніякого протистояння не буде!
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