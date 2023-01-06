Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и безуспешно пытаются улучшить свое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 6 января 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются триста семнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 1 ракетный удар и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Днепропетровской областей.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Для поддержания наступательного потенциала и восполнения потерь захватчики продолжают меры по мобилизации.

Основные усилия противник сосредотачивае на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском и безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других – обороняется.

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На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Стрелка, Красное, Амбарное, Бугроватка, Гатище, Зеленое и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огонь врага попали районы 19 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении под огонь попали районы более 15 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника".