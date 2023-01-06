Мы передадим Patriot для Украины из своих запасов, - Бундесвер

Украина получит от Германии систему Patriot из запасов бундесвера, а не из числа тех, которые пообещал Берлин своим союзникам в Восточной Европе.

Это уточнил в пятницу на брифинге представитель Министерства обороны ФРГ Давид Гельмбольд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается обязательств перед Словакией, то мы продолжаем миссию. Планы относительно Польши мы также воплотим в жизнь. Для Украины было решено передать дополнительную систему, или, по крайней мере, необходимые компоненты из запасов бундесвера", – сказал представитель, добавив, что этот шаг делается вместе с американскими партнерами.

Он подчеркнул важность помощи Украине в защите от российских ударов с воздуха. Германия, напомнил Гельмбольд, уже не первый месяц помогает в этом аспекте: ВСУ сбивают воздушные цели ракетами Stinger, Strela (о передаче которых объявили уже 26-27 февраля 2022 года), САУ Gepard и Panzerhaubitze 2000, РЛС Cobra и системой Iris-T. Patriot станет следующим шагом.

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Представитель Минобороны добавил, что системы ПВО Iris-T и Patriot имеют разный радиус действия и другие отличия в функционировании. В частности, Patriot состоит из большего количества компонентов, поэтому важно то, чтобы она функционировала в общей системе.

Обучать управлению украинских бойцов будут в ФРГ и в США.

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