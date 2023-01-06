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В результате удара ВСУ по Гавриловке Второй на Херсонщине подтверждено ранение 100 оккупантов, количество ликвидированных уточняется, - Генштаб

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В результате удара ВСУ по Гавриловке Второй на Херсонщине подтверждено ранение 100 оккупантов, количество ликвидированных уточняется, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о подтвержденных потерях российских оккупантов в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Сейчас известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ай-яй-яй я
    Горять жуки колорадські . Слава ЗСУ!!!!!
  • Sav UA
    Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій
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    Сидел в Гавриловке Гаврила.
    В Гаврилу Хаймерс прилетел...
  • krot_lub
    Гаврилівські курчата
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