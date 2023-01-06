В результате удара ВСУ по Гавриловке Второй на Херсонщине подтверждено ранение 100 оккупантов, количество ликвидированных уточняется, - Генштаб
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о подтвержденных потерях российских оккупантов в Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Сейчас известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.
Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются", - отмечается в сообщении.