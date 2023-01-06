США ввели новые санкции против Ирана за поставки России ударных дронов

Правительство Соединенных Штатов объявило о введении нового пакета санкций против ключевых иранских должностных лиц и одной организации, причастных к производству и передаче России боевых БПЛА, а также продолжение Ираном ракетных программ.

Об этом сообщили в Офисе по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня OFAC вводит ограничения против шести руководителей и членов правления подсанкционной Qods Aviation Industries (QAI), ключевого иранского производителя оборонной техники, ответственного за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что речь идет именно о тех дронах, которые Иран передал россии для применения в неспровоцированной агрессивной войне кремля в Украине.

Кроме того, OFAC уточнил, что вносит в список ограничений организацию Light Airplanes Design and Manufacturing Industries, которая считается видоизмененным названием структуры QAI. Санкции вводятся также против директора Организации аэрокосмической промышленности Ирана (AIO) – ключевого органа, ответственного за надзор за программами разработки баллистических ракет Ирана.

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"Мы продолжим применять все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы лишить путина оружия, которое он использует для ведения своей варварской и неспровоцированной войны против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она подчеркнула, что зависимость Кремля от поставщиков последней инстанции, таких как Иран, "свидетельствует об отчаянии россиян" на фоне ожесточенного сопротивления украинцев, а также успеха глобальной коалиции в срыве цепей поставок оружия и технологий в РФ.