В этом году прогнозирую переход ВСУ к наступательным действиям, - Данилов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке,
В частности, Данилов напомнил этапы смены мировым сообществом своего отношения к войне России против Украины.
Так, в сообщении под названием "Поверить в Украину. Как мир менял свое отношение к украинской войне за независимость – от партизанского движения до Победы" он описал четыре этапа перемен.
Первый этап с января 2022 года – "партизанская война", когда партнеры начали предоставлять Украине переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы NLAW, Stinger, Javelin.
Второй этап с июня 2022 года – оборона/контрнаступательная война, когда Киев начал получать от партнеров реактивные системы залпового огня HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, Краб.
"3. 2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое – менее публичное и совсем не публичное", - подчеркнул Данилов.
По его прогнозу, будет еще четвертый этап – "Война справедливости и возмездия". Сроки этого этапа Данилов не уточнял.
В то же время, в конце сообщения Данилов добавил: "PS. Ракетная и дроновая программа Украины".