Заявление Путина об одностороннем прекращении огня не заслуживает доверия, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал объявление Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня по случаю православного Рождества "таким, что не заслуживает доверия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Кремлю полностью не хватает доверия, и это заявление об одностороннем прекращении огня не заслуживает доверия. Именно Россия начала эту нелегитимную агрессию. Когда агрессор говорит о прекращении огня, я думаю, что реакция, которая приходит к нам всем - это скептицизм перед лицом такого лицемерия", - сказал Боррель.

Он призвал к "конкретным действиям на местах", включая "полное прекращение военных атак" и вывод Москвой войск и военной техники с украинской территории.

"При отсутствии таких конкретных действий, одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время для перегруппировки своих войск и попытаться восстановить свою поврежденную международную репутацию", - добавил Боррель.

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