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Несмотря на войну, мы празднуем Рождество и верим в победу добра над злом, - Епифаний

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Несмотря на войну, мы празднуем Рождество и верим в победу добра над злом, - Епифаний
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев с праздником Рождества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Предстоятеля ПЦУ.

"Сердечно поздравляю каждого из вас с Рождеством Христовым! Несмотря на войну и страшные испытания для украинского народа – мы празднуем Рождество и верим в победу добра над злом, света над тьмой".

"Свет во тьме светит, и тьма не объяла его" – возвещает нам Евангелие. Пусть, несмотря ни на что, радость Рождества Христова наполняет наши сердца, отгоняя скорбь, боль и печаль. А свет Вифлеемской звезды да направляет всех нас к Сыну Божию, с Которым мы способны победить всякое зло. Победа будет за Украиной!

Христос родился! Славим Его!" - отмечается в сообщении.

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  • Sophia-Maria Duglass
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • YU ST
    Христос рождається!
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