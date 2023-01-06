Спасибо за рекордный пакет оборонной помощи, - Зеленский - Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за рекордный пакет помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Приветствую рекордный пакет американской оборонной помощи. Спасибо президенту США за принципиально новое вооружение, в частности БМП Bradley и зенитные ракеты. Это действительно усилит украинскую армию на поле боя. Великолепный рождественский подарок для всех украинцев! Вместе с американским народом приближаем общую победу!"

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