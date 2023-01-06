Что передают США Украине в рамках очередного оборонного пакета. СПИСОК
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Вечером 6 января стало известно, что поступит в рамках оборонного пакета США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, номенклатура помощи опубликована на сайте Минобороны США.
Так, в этот пакет помощи вошли:
- 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
- 100 бронетранспортеров M113;
- 55 противоминных транспортных средств (MRAP);
- 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин снабжения боеприпасами;
- 70000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 1200 155-мм снарядов дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);
- 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- 10000 минометных снарядов калибра 120 мм;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- ракеты ПВО РИМ-7;
- 4000 авиационных ракет Zuni;
- Приблизительно 2000 противотанковых ракет;
- снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- Приборы ночного видения и оптика;
- Запчасти и другое полевое оборудование.