Что передают США Украине в рамках очередного оборонного пакета. СПИСОК

Вечером 6 января стало известно, что поступит в рамках оборонного пакета США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, номенклатура помощи опубликована на сайте Минобороны США.

Так, в этот пакет помощи вошли:

50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;

100 бронетранспортеров M113;

55 противоминных транспортных средств (MRAP);

138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин снабжения боеприпасами;

70000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

1200 155-мм снарядов дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);

36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

10000 минометных снарядов калибра 120 мм;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

ракеты ПВО РИМ-7;

4000 авиационных ракет Zuni;

Приблизительно 2000 противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;

противопехотные боеприпасы Claymore;

Приборы ночного видения и оптика;

Запчасти и другое полевое оборудование.

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