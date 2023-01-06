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Что передают США Украине в рамках очередного оборонного пакета. СПИСОК

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Что передают США Украине в рамках очередного оборонного пакета. СПИСОК
Вечером 6 января стало известно, что поступит в рамках оборонного пакета США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, номенклатура помощи опубликована на сайте Минобороны США.

Так, в этот пакет помощи вошли:

  • 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
  • 100 бронетранспортеров M113;
  • 55 противоминных транспортных средств (MRAP);
  • 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин снабжения боеприпасами;
  • 70000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 1200 155-мм снарядов дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);
  • 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 10000 минометных снарядов калибра 120 мм;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • ракеты ПВО РИМ-7;
  • 4000 авиационных ракет Zuni;
  • Приблизительно 2000 противотанковых ракет;
  • снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • Приборы ночного видения и оптика;
  • Запчасти и другое полевое оборудование.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Лариса Немезида
    Дякую Америка!
  • vadyan
    Брэдли, 113 и Хамви это уже в сумме почти 300 бронетранспортеров, плюс добавят Франция и Немцы - это уже 400-500! Я так понимаю, что Залужного услышали, а значит танки и гаубицы тоже будут к весне.
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