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За время председательства Швеции в Совете ЕС рассчитываем начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, - Зеленский

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За время председательства Швеции в Совете ЕС рассчитываем начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, - Зеленский
Власть и украинцы рассчитывают на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз при председательстве Швеции в Совете ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

"Сейчас началось председательство Швеции в Совете ЕС, и мы рассчитываем именно во время шведского председательства выйти на начало переговоров по членству Украины в Европейском Союзе. Это важный мотивационный элемент для Украины и всех европейцев. Несмотря на любые попытки России дестабилизировать Европу, мы вместе становимся еще сильнее во всех аспектах, в том числе институциональных", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Urs
    А шо там у нас с КС и мономедиателемарафоном?
  • 5 копійок
    Знов нюхнув
  • Tommy Lee
    А ви помітили, що блаЗЄнські ніколи не говорять про вступ до НАТО. Адже це основа нашого виживання. Натомість всякі "маляри" щось патякають, мовляв, ми вже, по суті, в НАТО. Брешете, блаЗЄнські. В НАТО -- це коли працює стаття про колективну безпеку!
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