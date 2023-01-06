Российские запасы стратегических высокоточных ракет сократились до 19%, - Резников. ИНФОГРАФИКА

Сейчас Россия располагает всего 19% стратегических высокоточных ракет от того количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По данным министра, у российских оккупантов осталось 11% баллистических ракет "Искандер", 9% "Калибров", 16% Х-101. Но у них все еще есть значительные запасы ракет к комплексам С-300. Остаток иранских дронов-камикадзе составляет 12%.

"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощность украинской ПВО", - отметил Резников.

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