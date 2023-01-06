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Российские запасы стратегических высокоточных ракет сократились до 19%, - Резников. ИНФОГРАФИКА

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Сейчас Россия располагает всего 19% стратегических высокоточных ракет от того количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По данным министра, у российских оккупантов осталось 11% баллистических ракет "Искандер", 9% "Калибров", 16% Х-101. Но у них все еще есть значительные запасы ракет к комплексам С-300. Остаток иранских дронов-камикадзе составляет 12%.

Российские запасы стратегических высокоточных ракет сократились до 19%, - Резников 01

"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощность украинской ПВО", - отметил Резников.

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Топ комментарии

  • Urs
    Дело к полуночи. Выпускайте буданова.
  • Скажений
    Ти, мудак зелений, рахуєш ракети в *****? Скажи краще нахєра ви з 19 року похєрили всі ракетні розробки і випуск ракет українського виробництва! І взагалі ви, мерзотники, всю нашу Армію похєрили!
    Тварюки зелені..
  • Urs
    ну нормально. А ведь могли и сексолога назначить. А то даже и проктолога.
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