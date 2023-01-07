Польша готовится передать Украине свои танки Leopard, - WSJ
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата.
"Они действительно рассматривают возможность предоставить все, что угодно, чтобы помочь Украине", - сказал чиновник, который принимает непосредственное участие в поставках западного вооружения в Украину, который подтвердил эту просьбу.
"Leopard" имеют гораздо более крепкую броню и лучшую защиту от противотанкового оружия, чем машины, которые до сих пор предлагали Франция, Германия и США.
Польша имеет более 240 танков Leopard, всего на вооружении: 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.
В Польше достаточно танков для двух танковых бригад, и она планирует со временем все их ввести в строй, сказал Славомир Дебский, директор Польского института международных отношений, варшавского аналитического центра, близкого к польскому правительству.
По его словам, темпы, в которых она может передать их Украине, зависят от того, как быстро Польша получит танки на замену, которые она заказала у производителей из Южной Кореи и США. Передача танков Украине должна быть одобрена Берлином.
"Это вопрос не если, а когда", - сказал Дебский, добавив, что нежелание Запада предоставлять танки наконец уменьшается после месяцев дипломатического давления. "Это именно то, на чем Польша настаивала в течение многих месяцев", - добавил он.